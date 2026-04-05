Новости

Новости

05 апреля, 00:19

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали 69 украинских БПЛА над регионами РФ за 7 часов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 69 украинских БПЛА над регионами России за 7 часов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 15:00 до 22:00 по московскому времени в субботу, 4 апреля. Дроны были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской областями и Крымом.

Ранее один человек погиб, еще четверо получили ранения при воздушной атаке на Ростовскую область. Глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что среди пострадавших есть гражданин иностранного государства. Состояние троих из них тяжелое.

Также с помощью БПЛА со стороны Украины подвергся город Тольятти. В результате происшествия осколочное ранение получил сотрудник одного из местных промышленных предприятий.

