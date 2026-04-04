Силы ПВО отразили атаку БПЛА в небе над Тульской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили украинский БПЛА в небе над Тульской областью. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в мессенджере Max.

Согласно предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Никто из местных жителей не пострадал.

Ранее силы ПВО ликвидировали 7 украинских БПЛА в небе над Ленинградской областью. При атаке в промзоне поселка имени Морозова была повреждена кровля неэксплуатируемого здания.

Кроме того, в результате падения обломков дронов во Всеволожском районе два человека получили ранения. Они были госпитализированы.