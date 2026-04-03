Силы ПВО ликвидировали 2 БПЛА в небе над Воронежем

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 2 украинских БПЛА в небе над Воронежем ночью 3 апреля. Об этом глава региона Александр Гусев в своем канале в мессенджере Max.

По информации губернатора, никто из местных жителей не пострадал. Объекты инфраструктуры не повреждены.

Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО уничтожили 7 украинских дронов в небе над регионом. В результате атаки 2 человека получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в промзоне поселка имени Морозова была повреждена кровля неэксплуатируемого здания. Другие последствия атаки устанавливаются.