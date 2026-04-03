Собянин: силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили еще два украинских БПЛА, летевший в сторону Москвы, в ночь на пятницу, 3 апреля. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр города добавил, что на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщил о ликвидации еще двух дронов, летевших в сторону столицы, ночью 3 апреля. На место падения фрагментов БПЛА также выехали сотрудники экстренных служб.

На фоне информации об атаке дронов в столичном аэропорту Внуково были введены временные ограничения. Воздушная гавань Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов самолетов.