Временные ограничения введены в аэропорту Внуково

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения действуют на прием и выпуск воздушных гражданских судов. Отмечается, что они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Росавиации сообщили, что аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию. Решение связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Данные меры также приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В ведомстве предупредили, что в связи с этим возможны корректировки в расписании, актуальный статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.