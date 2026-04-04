04 апреля, 16:33

Происшествия

Семья из 3 человек погибла после украинских ударов в ЛНР

Фото: МАХ/"Леонид Пасечник"

Семья из 3 человек, включая 8-летнего ребенка, погибла в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"Ночью республика несколько раз атакована вражескими БПЛА. Под огнем Кременской, Краснодонский, Беловодский муниципальный округа и Луганск", – написал он.

В селе Михайловка Кременского округа были атакованы частные дома. В ходе ударов произошел пожар. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, но спасти семью уже не смогли.

Кроме того, в поселке Новосемейкино Краснодонского округа украинские военные атаковали железнодорожную инфраструктуру. Взрывной волной было повреждено остекление жилых домов.

В Беловодске в ходе ударов оказалось разрушено двухэтажное здание гостиницы. Также были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Специалисты МЧС оперативно ликвидировали огонь, никто не пострадал.

От осколков сбитого БПЛА в Ленинском районе Луганска повредилось остекление и крыша частного дома.

Местные власти предпринимают все необходимые меры, чтобы оказать помощь в ликвидации последствий. Следователи СУ СК России по региону фиксируют последствия атаки ВСУ.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские дроны атаковали село Белянка, из-за чего пострадали две мирные жительницы. Обе женщины находились в своих автомобилях во время ударов FPV-дронов. Бойцы самообороны доставили пострадавших в тяжелом состоянии в больницу.

