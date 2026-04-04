Силы ПВО ликвидировали 85 украинских БПЛА над регионами РФ минувшей ночью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 85 украинских БПЛА над регионами России в ночь на субботу, 4 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областями, а также над акваторией Черного моря и территорией Крыма.

Также в ночь на 4 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали Тольятти. В результате атаки осколочное ранение получил работник одного из местных промышленных предприятий.

По данным главы Самарской области Вячеслава Федорищева, он был госпитализирован. В больнице ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.