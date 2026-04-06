Шесть многоквартирных домов повреждены в результате атаки БПЛА на Новороссийск

В результате атаки украинских БПЛА на Новороссийск были повреждены шесть многоквартирных и два частных дома. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в мессенджере MAX.

Также обломки дронов обнаружены на территории нескольких предприятий. На месте работают оперативные службы города.

Ранее Кондратьев сообщил, что при атаке БПЛА на город пострадали восемь местных жителей, среди них – двое детей. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Губернатор отметил, что в момент удара трое пострадавших находились в частном доме, трое – в многоквартирном доме. Еще два человека были на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском.