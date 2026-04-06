Силы ПВО ликвидировали 50 украинских БПЛА над регионами РФ минувшей ночью

Над регионами России сбили 50 украинских БПЛА в ночь на понедельник, 6 апреля. Отражением атак занимались дежурные силы ПВО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, дроны были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

В результате атаки украинских БПЛА на Новороссийск 6 апреля были повреждены шесть многоквартирных и два частных дома. По информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пострадали восемь местных жителей, среди них – двое детей. Им оказывалась необходимая медпомощь.

При этом 148 украинских дронов были сбиты над регионами России в период с 20:00 до 23:00 в воскресенье, 5 апреля. Атаки фиксировались в Белгородской, Курской областях, Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Черного моря.