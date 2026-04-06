Силы ПВО ликвидировали 148 украинских БПЛА над регионами РФ за 3 часа

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 148 украинских БПЛА над регионами России за 3 часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака продолжалась в период с 20:00 до 23:00 в воскресенье, 5 апреля. Дроны были сбиты в небе над Белгородской, Курской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны сообщили о ликвидации 69 украинских БПЛА над регионами России за 7 часов. Атака длилась с 15:00 до 22:00 в субботу, 4 апреля.

Силы ПВО сбили дроны в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской областями и Крымом.