05 апреля, 08:19Происшествия
Силы ПВО за ночь уничтожили 87 украинских БПЛА над регионами РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 87 украинских беспилотников над российскими регионами в ночь на воскресенье, 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В частности, дроны самолетного типа были сбиты над территориями Брянской, Ульяновской, Орловской, Нижегородской, Белгородской, Ленинградской, Тамбовской, Воронежской, Тверской, Калужской, Курской, Пензенской областей, а также Республик Крым и Мордовия.
Ранее обломки сбитого беспилотника повредили участок нефтепровода в районе порта Приморск Ленинградской области. В результате произошло контролируемое выгорание топлива. Никто не пострадал.
До этого один человек погиб, еще четверо получили ранения при воздушной атаке на Ростовскую область. Среди пострадавших есть гражданин иностранного государства.