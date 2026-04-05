Силы ПВО за ночь уничтожили 87 украинских БПЛА над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 87 украинских беспилотников над российскими регионами в ночь на воскресенье, 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, дроны самолетного типа были сбиты над территориями Брянской, Ульяновской, Орловской, Нижегородской, Белгородской, Ленинградской, Тамбовской, Воронежской, Тверской, Калужской, Курской, Пензенской областей, а также Республик Крым и Мордовия.

Ранее обломки сбитого беспилотника повредили участок нефтепровода в районе порта Приморск Ленинградской области. В результате произошло контролируемое выгорание топлива. Никто не пострадал.

До этого один человек погиб, еще четверо получили ранения при воздушной атаке на Ростовскую область. Среди пострадавших есть гражданин иностранного государства.

