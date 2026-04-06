06 апреля, 14:16

Происшествия

ВСУ применили графитовые бомбы при атаке на инфраструктуру в ДНР

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

ВСУ применили "графитовые бомбы" во время атаки на энергетическую инфраструктуру в ДНР 5 апреля, заявила пресс-служба УФСБ России по ДНР.

Помимо этого, боевики применили тактику комбинированного налета на объект критической инфраструктуры республики. Кроме того, в рамках работы системы противовоздушной обороны "Купол Донбасса" было подавлено и отклонено от курса 10 ударных БПЛА.

Также 6 дронов были сбиты сводными мобильными огневыми группами ФСБ, Минобороны и Росгвардии, но три украинских беспилотника смогли достичь своей цели.

Ранее сотрудник промышленного предприятия в Тольятти был ранен в результате атаки украинских БПЛА. Мужчину госпитализировали, в больнице ему оказали необходимую медицинскую помощь.

