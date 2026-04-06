Свыше 40 рабочих остались под землей в шахте в ЛНР после атаки ВСУ

В Луганской Народной Республике (ЛНР) 41 рабочий остался под землей в шахте "Белореченская" после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своей странице в MAX сообщил губернатор региона Леонид Пасечник, передает газета "Известия".

По словам губернатора, оказалась повреждена электроподстанция, после чего в шахте произошло аварийное отключение света, поэтому подняться работники не смогли. Позже с ними наладили связь, у них есть питьевая вода.

Пасечник добавил, что сейчас сотрудники профильных служб делают все для спасения людей. Также восстанавливается электроснабжение.

Ранее сотрудник промышленного предприятия в Тольятти был ранен в результате атаки украинских БПЛА. Мужчину госпитализировали, в больнице ему оказали необходимую медицинскую помощь.

До этого после ударов ВСУ был сильно поврежден Алчевский металлургический комбинат в ЛНР. 3 сотрудника получили ранения. Также вражеские дроны ударили по нескольким подстанциям, из-за чего в 7 муниципальных округах произошло аварийное отключение абонентов.

