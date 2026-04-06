06 апреля, 13:02

Происшествия

Режим локальной ЧС ввели в микрорайоне Геленджика после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В микрорайоне Голубая Бухта в Геленджике введен режим локальной чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА, сообщает News.ru со ссылкой на главу города Алексея Богодистова.

Он отметил, что решение было принято в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. В ближайшее время специалисты приступят к обходу домовладений. Будут зафиксированы и описаны все повреждения.

В рамках своих полномочий местные власти окажут финансовую помощь жителям, у которых в результате происшествия пострадало имущество.

В ночь на 6 апреля над регионами России было сбито 50 украинских БПЛА. По данным Минобороны, дроны были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

В результате атаки украинских БПЛА на Новороссийск были повреждены шесть многоквартирных и два частных дома. По информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пострадали восемь местных жителей, среди них – двое детей.

происшествиярегионы

