Шестеро российских туристов вернулись в отель после ДТП с микроавтобусом в Анталье

Шестеро российских туристов, пострадавших в дорожной аварии в Анталье, уже вернулись в отель, еще одной женщине предстоит операция. Об этом РИА Новости сообщили в генеральном консульстве России на курорте.

ДТП произошло 25 мая около 10:00 по московскому времени в районе Серик. Столкнулись два микроавтобуса, в одном из которых находились семеро россиян, включая троих детей.

Всех пострадавших с места происшествия доставили в ближайшую больницу. Тяжелых травм, по данным дипломатов, никто не получил. У туристки, которая нуждается в операции, диагностирован перелом носа.

Генконсульство подчеркнуло, что держит ситуацию на приоритетном контроле и находится на связи с туроператором, страховой компанией и турецкими службами. Местные СМИ сообщали, что в этой же аварии пострадали шестеро граждан Румынии.

