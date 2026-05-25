Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:04

Происшествия

Шестеро российских туристов вернулись в отель после ДТП с микроавтобусом в Анталье

Фото: ndk.gov.tr

Шестеро российских туристов, пострадавших в дорожной аварии в Анталье, уже вернулись в отель, еще одной женщине предстоит операция. Об этом РИА Новости сообщили в генеральном консульстве России на курорте.

ДТП произошло 25 мая около 10:00 по московскому времени в районе Серик. Столкнулись два микроавтобуса, в одном из которых находились семеро россиян, включая троих детей.

Всех пострадавших с места происшествия доставили в ближайшую больницу. Тяжелых травм, по данным дипломатов, никто не получил. У туристки, которая нуждается в операции, диагностирован перелом носа.

Генконсульство подчеркнуло, что держит ситуацию на приоритетном контроле и находится на связи с туроператором, страховой компанией и турецкими службами. Местные СМИ сообщали, что в этой же аварии пострадали шестеро граждан Румынии.

Ранее пассажирский автобус въехал в ресторан в Вашингтоне в США. Инцидент произошел после столкновения с автомобилем. В момент случившегося ресторан был пустой. Несмотря на это, пострадали три человека.

Читайте также


происшествияДТПза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика