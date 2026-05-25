Уголовное дело возбудили после жесткой посадки самолета в Красноярском крае

Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после инцидента с самолетом, который совершил жесткую посадку в Богучанском муниципальном округе в Красноярском крае, сообщает Восточное МСУТ СК России.

В настоящее время следствие рассматривает две ключевые версии случившегося: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна.

О том, что небольшой самолет совершил жесткую посадку вблизи населенного пункта Осиновый Мыс, стало известно 25 мая. Инцидент произошел примерно в 14:50 по местному времени (10:50 по Москве. – Прим. ред.). В результате ЧП травмы получили два человека.

СМИ писали, что речь идет о самолете "Аэропракт-22". По словам собеседника журналистов, состояние командира оценивалось как тяжелое, а второго пилота – как более стабильное.