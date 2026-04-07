Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до 22

Количество БПЛА, которые были нейтрализованы в Ленинградской области, выросло до 22 единиц. Об этом сообщил в мессенджере MAX губернатор региона Александр Дрозденко.

Однако он уточнил, что боевая работа продолжается.

Об атаке украинских беспилотников на Ленинградскую область стало известно 7 апреля. В регионе продолжает действовать угроза атаки БПЛА. В связи с этим возможно понижение скорости мобильного интернета.

На этом фоне были введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе петербургского аэропорта Пулково. Кроме того, ограничения в ряде районов Ленобласти сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в Калининград и обратно. В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов.

