Новости

Новости

07 апреля, 05:49

Происшествия

ПВО сбила 8 беспилотников в Ленинградской области

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В Ленобласти продолжает действовать угроза атаки БПЛА. В связи с этим в регионе возможно понижение скорости мобильного интернета.

На фоне воздушной атаки были введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе петербургского аэропорта Пулково. В Росавиации отметили, что авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Кроме того, ограничения в ряде районов Ленобласти сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в Калининград и обратно. В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов, добавили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск 6 апреля пострадали восемь местных жителей, среди них – двое детей. Общее число поврежденных домов в Новороссийске достигло почти 100.

По данным Минобороны РФ, Киев ударил с помощью БПЛА по объектам морского перевалочного комплекса в Новороссийске. Атаке подверглись объекты международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".

происшествиярегионы

