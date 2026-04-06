Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
06 апреля, 19:39

Политика

Россия вынесла предупреждение Прибалтике из-за украинских БПЛА

Фото: ТАСС/AP/Evgeniy Maloletka

Специальное предупреждение получили страны Балтии от России по вопросу о разрешении пролета по их небу украинских БПЛА для атак по российским территориям. Об этом заявила РИА Новости официальных представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Их предупредили. Не поймут – получат ответ", – отметила представитель ведомства.

Дипломат также добавила, что атаки Украины по объектам КТК ("Каспийского трубопроводного консорциума"), произошедшие в ночь на 6 апреля, являются терроризмом чистой воды.

Ранее глава МИД Финляндии заявила, что страна столкнулась с проблемами из-за украинских беспилотников в своем небе. Она добавила, что после обнаружения украинских БПЛА в Прибалтике днями ранее их появление в Финляндии было лишь вопросом времени.

В свою очередь, президент Финляндии Александр Стубб сообщал, что не будет отдавать приказ на уничтожение российских дронов. По его словам, в стране существуют определенные протоколы. На практике компетентные органы сначала проверяют обстоятельства инцидента, а затем ВВС решают, что делать.

политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика