Стубб заявил, что не будет отдавать приказ сбивать российские БПЛА

Фото: ТАСС/AP Photo/Richard Drew

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью телеканалу CNN сообщил, что не будет отдавать приказ на уничтожение российских дронов.

По его словам, в стране существуют определенные протоколы.

"На практике сначала мы проверяем, затем делаем объявление, а затем ВВС решают, что делать. Все зависит от ситуации", – передает слова финского лидера News.ru.

Ранее страны "Большой семерки" обвинили Россию в нарушении воздушного пространства Европы. Они обратили внимание на инциденты в Эстонии, Польше и Румынии, но не предоставили доказательств.

После этого президент США Дональд Трамп сказал, что НАТО может сбивать российские самолеты, если те войдут в их воздушное пространство.

В Кремле пояснили, что Россия отреагирует как суверенная страна, если кто-то будет уничтожать объекты в ее воздушном пространстве.