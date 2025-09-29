Песков: Россия поступит как суверенная страна при сбитии объектов в ее пространстве

Фото: kremlin.ru

Россия отреагирует как суверенная страна, если кто-то будет сбивать объекты в ее воздушном пространстве, заявил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Как вы думаете? Мы суверенная страна. Как поступим?" – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Ранее страны G7 обвинили Россию в нарушении европейского воздушного пространства. Они указали на инциденты в Эстонии, Польше и Румынии, однако доказательств причастности не привели.

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что НАТО может сбивать российские самолеты, если те войдут в их воздушное пространство. Как писали СМИ, европейские дипломаты уже предупредили Москву, что Североатлантический альянс готов ответить на нарушения.

Однако белорусский лидер Александр Лукашенко счел глупыми заявления НАТО о намерении сбивать самолеты России. По его мнению, так действовать нельзя, "соседи так не работают".