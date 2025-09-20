МО России опровергло данные о нарушении МиГ-31 воздушного пространства Эстонии

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Министерство обороны России опровергло информацию о нарушении воздушного пространства Эстонии во время выполнения тремя российскими самолетами МиГ-31 планового полета из Карелии в Калининградскую область. Соответствующий комментарий предоставлен пресс-службой ведомства.

В министерстве отметили, что полет осуществлялся в рамках Международных правил использования воздушного пространства. При этом границы других стран не были нарушены, что подтверждается средствами объективного контроля.

"Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали", – сказано в заявлении ведомства.

Также в Минобороны РФ уточнили, что самолеты должны были пролететь над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более 3 километров от острова Вайндло.

О нарушении воздушного пространства сообщили в эстонском МИД 19 сентября. В связи с этим в министерство был вызван временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин. Ему был выражен протест и вручена нота.

В эстонском МИД заявляли, что нарушение произошло якобы над Финским заливом. Тогда три российских истребителя якобы "без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии и находились там 12 минут".

