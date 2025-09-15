МИД Британии не смог предоставить доказательства запуска БПЛА в Польшу Россией

Фото: 123RF/catalby

МИД Великобритании не предоставил послу России в Лондоне Андрею Келину доказательств причастности российских военных к инциденту с беспилотниками в Польше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий дипмиссии.

Дипломат был вызван в Форин-оффис (Министерство иностранных дел Великобритании. – Прим. ред.) 15 сентября. Во время визита ему выразили протест в связи с обнаружением БПЛА в польском воздушном пространстве.

"Поинтересовались у британцев наличием каких-либо доказательств того, что беспилотники запущены российскими военными. Их не оказалось", – отметили в ведомстве.

Также российская сторона попросила объяснить, какие мотивы и причины, по мнению британских дипломатов, могли побудить Москву направить дроны в сторону Польши. В посольстве подчеркнули очевидность того, что Россия не могла быть заинтересована в этом.

"Напротив, у киевского руководства есть целый набор причин и возможностей, чтобы выполнить такую операцию "под чужим флагом". Несложно их перечислить. Контраргументов нам представлено не было", – заметили в российском диппредставительстве.

В ведомстве также вновь напомнили об отсутствии у России желания обострять отношения с Польшей или НАТО, указав, что как раз Украина и ее спонсоры, которые не раз устраивали провокации, заинтересованы в дальнейшем "раздувании милитаристской антироссийской истерии".

"Так что сторона, у которой рыльце в пуху, очевидна", – подчеркнули в посольстве.

В ходе беседы Келин также заявил об отсутствии у РФ намерений атаковать территорию Польши во время недавних авиаударов по военно-промышленным объектам Украины.

"Подробные разъяснения были даны российскими представителями в различных столицах стран НАТО и ЕС, а также в Нью-Йорке в ходе заседания СБ ООН. По-прежнему готовы к обсуждению этого вопроса с коллегами из Польши и других заинтересованных стран с целью прояснения обстоятельств произошедшего и предотвращения эскалации", – заключили в посольстве.

Премьер Польши Дональд Туск 10 сентября заявил о нарушении воздушного пространства страны, описав инцидент как "масштабную провокацию". По словам политика, "российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО".

В МИД страны был вызван временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, который указал, что республика не предоставила доказательств, подтверждающих принадлежность сбитых дронов РФ.

В российском Минобороны, комментируя данный инцидент, сообщили, что в ночь на 10 сентября армия страны нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины. При этом дальность полета применяемых в ходе атаки дронов, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышала 700 километров.