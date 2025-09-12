Трамп допустил, что инцидент с БПЛА в Польше мог быть ошибкой

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Американский президент Дональд Трамп заявил, что инцидент с беспилотниками на территории Польши мог быть ошибкой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова Трампа.

Президент США подчеркнул, что остался недоволен этой ситуацией. Вместе с тем он выразил надежду на то, что "она закончится".

В ночь на 10 сентября четыре аэропорта Польши были закрыты из-за незапланированной военной активности. Позже премьер республики Дональд Туск заявил о нарушении воздушного пространства страны, описав данный инцидент как "масштабную провокацию". По словам политика, "российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО".

По информации СМИ, на территории Польши нашли 12 обломков БПЛА. Указывается, что взрывчатых веществ ни на одном из беспилотников обнаружено не было.

В МИД страны был вызван временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш, который указал, что республика не предоставила доказательств, подтверждающих принадлежность сбитых дронов России.

В Минобороны РФ, комментируя данный инцидент, сообщили, что в ночь на 10 сентября армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины. При этом дальность полета применяемых при атаке дронов, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышала 700 километров.