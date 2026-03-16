16 марта, 07:55

Пять помещений для бизнеса выставлены на торги в новостройке на Люблинской улице

В Москве выставили на открытые аукционы пять коммерческих помещений на Люблинской улице. Объекты находятся в доме 2025 года постройки. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Он подчеркнул, что нежилые помещения в новостройках являются востребованным активом среди предпринимателей. Обычно, их используют для открытия кафе, магазинов, пунктов выдачи заказов и для других видов оказания услуг.

"Приобрести такой объект можно как для собственного бизнеса, так и для сдачи в аренду", – добавил Пуртов.

Помещения находятся по адресу Люблинская улица, дом 113, корпус 1. Они находятся на первом этаже и имеют отдельные входы, к ним подведены основные инженерные коммуникации.

Объекты имеют свободное назначение, а их площадь варьируется от 70,4 до 174,3 квадратного метра. Прием заявок на участие в аукционах завершится 30 марта, а сами торги пройдут 6 апреля на онлайн-площадке "Росэлторг". Для участия понадобится регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее стало известно, что предприниматели смогут приобрести три нежилых помещения в районе Замоскворечье на открытых торгах. Объекты находятся недалеко от станций метро "Павелецкая" и "Новокузнецкая".

Кроме того, два коммерческих помещения свободного назначения выставили на открытые торги в Зеленоградском административном округе (ЗелАО). Они имеют площадь 39,5 и 132,9 квадратного метра.

