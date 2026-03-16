Собянин сообщил о 151 БПЛА, сбитом на подлете к Москве за выходные дни

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силами ПВО были сбиты еще два вражеских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков БПЛА.

Атака украинских беспилотников на Москву началась в субботу, 14 марта. Согласно последним данным, количество сбитых дронов за выходные дни составило уже 151.

На фоне атаки БПЛА столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов.