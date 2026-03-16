Собянин сообщил о сбитии уже 149 БПЛА, летевших на Москву, за выходные дни

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В данный момент к месту падения фрагментов дронов уже прибыли сотрудники экстренных служб столицы.

Атака вражеских беспилотников на столичный регион началась в субботу, 14 марта. За минувшие выходные дни подразделения ПВО уничтожили в общей сумме уже 149 беспилотников на подлете к Москве.

В связи с очередной попыткой атаки БПЛА в районе аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Указанные авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.