16 марта, 06:31Мэр Москвы
Собянин сообщил о сбитии уже 149 БПЛА, летевших на Москву, за выходные дни
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
В данный момент к месту падения фрагментов дронов уже прибыли сотрудники экстренных служб столицы.
Атака вражеских беспилотников на столичный регион началась в субботу, 14 марта. За минувшие выходные дни подразделения ПВО уничтожили в общей сумме уже 149 беспилотников на подлете к Москве.
В связи с очередной попыткой атаки БПЛА в районе аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Указанные авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Собянин: силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве