16 марта, 06:20Мэр Москвы
Собянин сообщил об устранении за выходные дни 147 БПЛА, летевших к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО Минобороны ликвидировали еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
По словам мэра Москвы, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков БПЛА. Информация о каких-либо последствиях атаки не приводится.
Атака украинских беспилотников на Москву началась в субботу, 14 марта. Согласно последним данным, количество сбитых дронов за выходные дни составило уже 147.
На фоне атаки БПЛА столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов.