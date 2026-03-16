Собянин сообщил об устранении за выходные дни 147 БПЛА, летевших к Москве

Средства ПВО Минобороны ликвидировали еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра Москвы, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков БПЛА. Информация о каких-либо последствиях атаки не приводится.

Атака украинских беспилотников на Москву началась в субботу, 14 марта. Согласно последним данным, количество сбитых дронов за выходные дни составило уже 147.

На фоне атаки БПЛА столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов.