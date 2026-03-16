16 марта, 06:26Транспорт
Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют авиарейсы по согласованию
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней. Об этом сообщили в Росавиации.
В ведомстве уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения введены в московских аэропортах на фоне попытки атаки БПЛА в столичном регионе. Всего с начала атаки БПЛА в субботу, 14 марта, на подлете к Москве уничтожено уже 147 дронов.
Аналогичные меры безопасности уже вводились в столичных аэропортах вечером в воскресенье, 15 марта, однако позже они были отменены.
