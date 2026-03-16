Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют авиарейсы по согласованию

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения введены в московских аэропортах на фоне попытки атаки БПЛА в столичном регионе. Всего с начала атаки БПЛА в субботу, 14 марта, на подлете к Москве уничтожено уже 147 дронов.

Аналогичные меры безопасности уже вводились в столичных аэропортах вечером в воскресенье, 15 марта, однако позже они были отменены.