Собянин: на подлете к Москве сбиты 145 БПЛА за выходные дни

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще четыре беспилотника, которые пытались атаковать Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На месте падения фрагментов БПЛА уже работают столичные экстренные службы. Последствия воздушной атаки выясняются.

Ранее ПВО уничтожила еще два беспилотника, летевших на Москву. Всего с начала атаки БПЛА в субботу, 14 марта, на подлете к столице уничтожено уже 145 дронов.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Воздушные гавани возвращаются к штатному режиму работы.