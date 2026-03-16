Собянин: силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

Подразделения ПВО ликвидировали еще два вражеских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Он добавил, что к месту падения обломков БПЛА уже прибыли специалисты экстренных служб.

Атака украинских беспилотников на Москву началась в субботу, 14 марта. Согласно последним данным, количество сбитых дронов более чем за сутки составило уже 141.

На фоне атаки аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, однако на момент публикации данные меры уже отменены.