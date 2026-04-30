Свыше 8 тыс домов повреждены в результате паводков в Дагестане

В результате паводков в Дагестане были повреждены порядка 8 тысяч домов. Об этом глава Дагестана Сергей Меликов заявил в ходе совещания с правкомиссией по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа в рамках Кавказского инвестиционного форума.

"На сегодня обследовано порядка 2 тысяч объектов. Мы понимаем, что среди домов, которые подлежат ремонту, к сожалению, есть и полностью разрушенные дома", – приводит слова Меликова ТАСС.

По его словам, сейчас проводится оценка. Также изыскивают дополнительные средства и меры, которые позволили бы обеспечить пострадавших компенсационными выплатами. В настоящий момент обратились за помощью более 200 тысяч граждан.

Кроме того, Меликов добавил, что из-за паводков погибли более 1 тысячи голов малого и крупного рогатого скота.

"Хотел бы в этом отношении поблагодарить Роспотребнадзор и особенно министерство сельского хозяйства (РФ. – Прим. ред.) за оперативно принятые меры, благодаря которым эпидемиологическая ситуация находится под полным контролем", – сказал он.

В настоящее время проводится санитарная обработка территорий, социальных объектов и жилых домов.

Тяжелая паводковая обстановка установилась в республике в конце марта, ситуация постепенно стабилизируется. Все жилые дома и приусадебные участки Дагестана и Чечни уже освободились от воды.

Меликов заявлял, что единовременную материальную помощь и компенсацию утраченного имущества получат все пострадавшие. Сначала им выплатят более 15,5 тысячи рублей, а затем будет решаться вопрос с компенсациями за утраченное имущество.

При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что поручение Владимира Путина по восстановлению жилья в Дагестане срочно прорабатывается в правительстве.