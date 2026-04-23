Песков заявил, что кабмин прорабатывает поручение по восстановлению жилья в Дагестане

Поручение Владимира Путина по восстановлению жилья в Дагестане срочно прорабатывается в правительстве. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент дал поручение помочь жителям с восстановлением жилья, в том числе не оформленного должным образом.

"Соответствующие поручения по итогам беседы с руководителями муниципальных образований были сформулированы", – подчеркнул представитель Кремля.

Тяжелая паводковая обстановка установилась в Дагестане в конце марта на фоне обильных осадков. В зоне чрезвычайной ситуации оказались до 1,5 миллиона человек.

Наводнение признали ЧС федерального характера. Из-за последствий паводков было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей гибель людей.

Глава республики Сергей Меликов рассказал, что единовременную материальную помощь и компенсацию утраченного имущества получат все пострадавшие от паводков. Путин поручил своевременно оказывать пострадавшим всю необходимую помощь.