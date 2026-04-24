Песков допустил проведение двусторонних контактов на саммите Россия – АСЕАН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил вероятность проведения двусторонних контактов на полях саммита Россия – АСЕАН, который в этом году пройдет в Казани с 17 по 19 июня. Об этом сообщает газета "Известия".

Песков отметил, что данный саммит носит скорее многосторонний формат, однако двусторонние контакты на нем также допускаются.

Российская сторона направит официальные приглашения участникам саммита Россия – АСЕАН уже в ближайшее время.

"Сейчас будет вестись работа, будут официальные приглашения направляться. Потребуется какое-то время, тут как раз и будет работа организационного комитета", – подчеркнул Песков.

Владимир Путин ранее подписал указ о проведении саммита Россия – АСЕАН в 2026 году в Казани. МИД России поручено обеспечить организацию и проведение мероприятия с участием глав государств – членов Ассоциации.

Ожидается, что саммит укрепит экономическое и политическое сотрудничество России со странами Юго-Восточной Азии.