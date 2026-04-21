Путин заявил о проведении саммита России – АСЕАН 2026 в Казани

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о проведении саммита Россия – АСЕАН в 2026 году в Казани. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.

МИД России поручено обеспечить организацию и проведение мероприятия с участием глав государств – членов Ассоциации. Ожидается, что саммит укрепит экономическое и политическое сотрудничество России со странами Юго-Восточной Азии.

Ранее Путин сообщил, что не планирует лично принимать участие в саммите "Большой двадцатки". Однако президент заявил, что Россия будет представлена на "достойном уровне".

Встреча глав МИД "Группы двадцати" намечена на 30–31 октября 2026 года. Она пройдет в Атланте (США).