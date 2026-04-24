Трамп сообщил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном
Перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с высокопоставленными представителями обеих стран в Белом доме.
"Встреча прошла очень успешно! Соединенные Штаты будут сотрудничать с Ливаном, чтобы помочь ему защитить себя от (шиитского движения. – Прим. ред.) "Хезболла". Перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели", – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер добавил, что для него было честью принять участие в этой встрече. Трамп с нетерпением ожидает возможности принять в США премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.
Вслед за этим движение "Хезболла" обстреляло израильскую территорию, что вызвало ответные действия со стороны Израиля.
Позже Израиль и Ливан согласились на временное прекращение огня. Режим тишины начал действовать 17 апреля после нескольких часов интенсивных обстрелов северных территорий еврейского государства. Перемирие было достигнуто при посредничестве Трампа.
