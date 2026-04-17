00:59

Политика

Вступило в силу временное прекращение огня в Ливане

Фото: ТАСС/AP/Hassan Ammar

На границе Израиля и Ливана вступило в силу временное 10-дневное прекращение огня. Об этом сообщило армейское радио "Галей ЦАХАЛ".

Режим тишины начал действовать ровно в 00:00 по московскому времени 17 апреля после нескольких часов интенсивных обстрелов северных территорий еврейского государства.

Отмечается, что договоренность о паузе в боевых действиях была достигнута при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Ранее американский лидер заявил, что Израиль и Ливан согласились на прекращение огня. По его словам, он договорился об этом по телефону с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля. В ответ на это Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

Также формирования ливанского шиитского движения "Хезболла" произвели массированный обстрел территории еврейского государства, что повлекло за собой незамедлительную ответную реакцию со стороны израильских сил.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
