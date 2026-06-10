Исторический фестиваль "Времена и эпохи" стартовал в Москве

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

В Москве начался исторический фестиваль "Времена и эпохи", который продлится по 14 июня. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, на более чем 30 центральных и окружных площадках посетителей ждут реконструкции знаменитых сражений, познавательные мастер-классы, лекции, выставки, театрализованные представления и многое другое. Часть мероприятий будет приурочена ко Дню России.

"Участниками фестиваля станут больше тысячи реконструкторов. Они познакомят жителей и гостей столицы с бытом и ключевыми событиями разных периодов: от эпохи Древней Руси до ХХ века", – отметила заммэра.

На флагманской площадке в ландшафтном парке "Митино" ежедневно будут реконструировать события Отечественной войны 1812 года, среди которых сражение за город Малоярославец. Помимо этого, москвичам и туристам предлагают понаблюдать за тренировками русской и французской кавалерии, побывать на лекциях о культуре XIX века.

В парке "Радуга" представлена эпоха Древней Руси IX–XIII веков. Тут развернулись кузнечная, лучная, кожевенная и свечная мастерские. Их посетителей приглашают познакомиться с особенностями традиционных ремесел. Кроме того, для аудитории подготовили масштабные битвы между дружинами и княжествами.

Тема площадки в кинопарке "Москино" – "Российская империя накануне 1914 года". Например, здесь можно увидеть строевые учения, выставку снаряжения и оружия, а еще технику и полевые лагеря.

Локацию в парке Покровское-Стрешнево посвятили театральному искусству начала XX века: всех желающих ждут концерты, уличные постановки, литературные чтения, выступления гимнастов, мимов и цирковые номера.

Частью программы стал спецпроект "Закулисье истории", объединивший сразу несколько площадок. На выставке на площади Революции можно узнать о том, как работали кинооператоры и фотографы в годы Великой Отечественной войны. На Чистопрудном бульваре развернулась экспозиция, вдохновленная культурой Серебряного века.



Афиша и адреса всех локаций опубликованы на странице фестиваля в туристическом сервисе Russpass. Чтобы посмотреть расписание, нужно выбрать интересующую площадку на интерактивной карте.

Фестиваль "Времена и эпохи" организован в рамках проекта "Лето в Москве" – ключевого события сезона, которое уже стало доброй традицией и неотъемлемой частью жизни города. Главная тема этого года – "Время быть вместе", а цель всех мероприятий – объединить и сблизить жителей столицы.

Кроме того, в рамках проекта на ВДНХ пройдет просветительский фестиваль "Наука и мороженое". Одной из площадок мероприятия станет "Биокластер". Также 12 и 14 июня в павильоне № 31 "Геология" гостям представят специальную программу.