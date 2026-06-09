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09 июня, 16:11

Город

Просветительский фестиваль "Наука и мороженое" пройдет на ВДНХ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Просветительский фестиваль "Наука и мороженое" пройдет на ВДНХ в рамках проекта "Лето в Москве". Гости смогут принять участие в программе в павильонах и на открытых площадках, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Посетителей приглашают угоститься мороженым, провести время на свежем воздухе и узнать больше о современных научных исследованиях. В этом году одной из площадок мероприятия будет "Биокластер". В павильоне № 31 "Геология" 12 и 14 июня также подготовят специальную программу. Для гостей организуют мастер-классы, научные занятия и познавательные прогулки.

Научное занятие "Холодная химия" проведут с 12:00 до 13:00 в пятницу, 12 июня. Гостей от 7 лет приглашают увидеть северное сияние, изображенное невидимыми чернилами, химические реакции и поработать с температурой и цветом.

Мастер-класс "Наука, мороженое и… динозавры!" пройдет с 14:00 до 15:00 в воскресенье, 14 июня, в рамках параллельной программы к выставке "Палеоиллюстрация" Надежды Липатовой. Художница-палеоиллюстратор поможет сделать открытку-аппликацию с динозаврами и расскажет о реконструкции доисторических животных.

Между тем праздничная программа ко Дню России пройдет во всех округах столицы. Она охватит почти 300 культурных площадок, от музеев и библиотек до парков, а также ВДНХ, пространства проекта "Молодежь Москвы" и арт-павильоны "Сделано в Москве". Москвичей и туристов ждут сотни мероприятий. Основная их часть запланирована на 12 июня.

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Сюжет: Лето в Москве
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