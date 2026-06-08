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08 июня, 14:21

Культура

"Мосбилет" и фестиваль "Времена и эпохи" покажут костюмы XIX–XX веков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сервис "Мосбилет" и реконструкторы фестиваля "Времена и эпохи" представят костюмы XIX–XX веков. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие пройдет в рамках проекта "Лето в Москве" и "Московских сезонов" с 10 по 14 июня. Проект поможет посетителям познакомиться с эволюцией моды и дизайна. Витрины с костюмами и платьями разместят на Страстном и Чистопрудном бульварах.

В частности, Страстной бульвар станет площадкой изобразительного искусства, посвященного 1812 году. Здесь можно будет увидеть комплект русского гусара Гродненского полка – подобный образ также представлен в музейных экспозициях, включая музей-панораму "Бородинская битва".

Кроме того, здесь представят и бархатное платье в стиле ампир с высокой талией, короткими рукавами и вышивкой по подолу. Оно знакомит с модой начала XIX века. Цельный образ той эпохи можно увидеть в спектакле "Война и мир" в театре "Модерн".

На Чистопрудном бульваре гости увидят мужской классический костюм: черный фрак с атласными лацканами, белоснежную сорочку с жабо, высокий цилиндр, белые перчатки и трость. Подобные костюмы используются в постановках театра "Эрмитаж".

На бульваре покажут и женские образы, в том числе платье в стиле модерн, олицетворяющее музу поэтов Серебряного века. Похожий костюм можно увидеть на выставке в усадьбе Кусково.

Еще один женский городской костюм – платье из темно-зеленого бархата. Подобные представленному костюмы используются в постановках театра "Мастерская Петра Фоменко", а также на выставках в музее-заповеднике "Останкино и Кусково".

Ранее "Мосбилет" пригласил горожан и гостей столицы на музейные семейные экскурсии. К примеру, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына приглашает на две выставки с экскурсиями. А Московский музей современного искусства проведет экскурсии по выставкам "Феномены" и "Аладдин Гарунов. Путь. Форма. Образ".

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Сюжет: Лето в Москве
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