"Мосбилет" приглашает на мероприятия для всей семьи в первые июньские выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Москвичи могут посетить цирковые представления, музыкальные премьеры и литературные вечера 6 и 7 июня. Афиша мероприятий опубликована на портале мэра и правительства столицы.

Например, 5, 6 и 7 июня горожане могут пойти на всемирный фестиваль циркового искусства "Идол – 2026", который пройдет в Большом московском цирке на проспекте Вернадского. Перед гостями выступят жонглеры, эквилибристы, акробаты, воздушные гимнасты, дрессировщики диких животных, клоуны и другие артисты.

Победителя определит жюри, которое будет состоять из профессиональных критиков, представителей СМИ и зрителей. Статуэтки "Золотой идол", "Серебряный идол" и "Бронзовый идол" вручат за самые яркие, оригинальные и технически совершенные номера.

Продолжить знакомство с цирком можно и на Фестивальной площади парка "Сокольники", где всех желающих ждет программа "Цирковая мистерия: хранители чудес". 6, 7, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21 и 25 июня для зрителей выступят эквилибристы, акробаты, укротители, жонглеры и клоуны. В номерах также примут участие животные.

Представление "Я – клоун, или КОТОстройка" подготовил для москвичей Театр кошек Куклачева. Спектакль посвящен звездам мировой клоунады – Чарли Чаплину, Леониду Енгибарову и Шарлю Адриену Веттаху, более известному под сценическим псевдонимом Грок. Посмотреть представление можно 6, 7, 9, 11, 12, 13 и 14 июня.

Театр Терезы Дуровой, в свою очередь, подготовил музыкальный спектакль "Бу-ра-ти-но!" по мотивам знаменитой сказки Алексея Толстого. Увидеть его можно 6, 7 июня, а также 31 октября. Действие постановки развернется в Венеции во время карнавала, где среди масок комедии дель арте оказываются Буратино, Мальвина, Пьеро, Карабас-Барабас, Дуремар и черепаха Тортилла.

Для любителей музыки 6 июня состоится концерт "Тайны старых мастеров" из цикла "Орган в "Царицыне". Он пройдет в атриуме Хлебного дома музея-заповедника "Царицыно". Солист Сочинской филармонии Владимир Королевский исполнит произведения Джироламо Фрескобальди, Луи Маршана, Дитриха Букстехуде, Георга Бема, Николауса Брунса и Иоганна Себастьяна Баха.

Другим музыкальным событием станет опера Рихарда Вагнера "Лоэнгрин", которую представят 6–7 июня в концертном зале "Зарядье". Постановка рассказывает историю героя, который покинул родину божественных предков и пожертвовал раем ради борьбы на земле. Главную роль исполнит Иван Гынгазов. Финальный состав солистов будет известен после творческого конкурса "ОпераКолл", в котором принимают участие молодые оперные певцы со всей России.

Между тем Пушкинский музей приглашает 6 июня бесплатно посетить экспозицию новых выставочных залов на Арбате и познакомиться с музейным проектом "Шедевры Всероссийского музея А. С. Пушкина".

Тему великого русского поэта продолжит музыкально-поэтическая постановка "Я стал доступен утешенью". Посвящение Александру Пушкину". Ее покажут 7 июня во дворце усадьбы Кусково. Московский синодальный хор под управлением заслуженного артиста РФ Алексея Пузакова представит историю ночи пушкинской бессонницы.

В этот же день горожане могут посетить спектакль "Свадьба" в театре "У Никитских ворот". Постановка создана по мотивам одноименного рассказа Михаила Зощенко.

Кроме того, до 10 июня доступна выставка "Историал. Коллекция" в парке "Зарядье". Музей пластических фигур представляет первый в стране масштабный проект в формате гиперреалистичного искусства. Гости увидят скульптурные портреты Ивана IV, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Юрия Гагарина, Валентины Терешковой и других выдающихся личностей отечественной истории и современности.

Билеты на перечисленные мероприятия можно купить без комиссии через сервис "Мосбилет".

Также 11 июня жители и гости столицы могут посетить вечер к 135-летию со дня рождения Михаила Булгакова. Мероприятие состоится по адресу улица Сретенка, дом 19. Гости поговорят о творчестве писателя и узнают о его жизни через призму историй и людей из его окружения.