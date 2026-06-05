Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня, 16:12

Город

"Мосбилет" приглашает на мероприятия для всей семьи в первые июньские выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Москвичи могут посетить цирковые представления, музыкальные премьеры и литературные вечера 6 и 7 июня. Афиша мероприятий опубликована на портале мэра и правительства столицы.

Например, 5, 6 и 7 июня горожане могут пойти на всемирный фестиваль циркового искусства "Идол – 2026", который пройдет в Большом московском цирке на проспекте Вернадского. Перед гостями выступят жонглеры, эквилибристы, акробаты, воздушные гимнасты, дрессировщики диких животных, клоуны и другие артисты.

Победителя определит жюри, которое будет состоять из профессиональных критиков, представителей СМИ и зрителей. Статуэтки "Золотой идол", "Серебряный идол" и "Бронзовый идол" вручат за самые яркие, оригинальные и технически совершенные номера.

Продолжить знакомство с цирком можно и на Фестивальной площади парка "Сокольники", где всех желающих ждет программа "Цирковая мистерия: хранители чудес". 6, 7, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21 и 25 июня для зрителей выступят эквилибристы, акробаты, укротители, жонглеры и клоуны. В номерах также примут участие животные.

Представление "Я – клоун, или КОТОстройка" подготовил для москвичей Театр кошек Куклачева. Спектакль посвящен звездам мировой клоунады – Чарли Чаплину, Леониду Енгибарову и Шарлю Адриену Веттаху, более известному под сценическим псевдонимом Грок. Посмотреть представление можно 6, 7, 9, 11, 12, 13 и 14 июня.

Театр Терезы Дуровой, в свою очередь, подготовил музыкальный спектакль "Бу-ра-ти-но!" по мотивам знаменитой сказки Алексея Толстого. Увидеть его можно 6, 7 июня, а также 31 октября. Действие постановки развернется в Венеции во время карнавала, где среди масок комедии дель арте оказываются Буратино, Мальвина, Пьеро, Карабас-Барабас, Дуремар и черепаха Тортилла.

Для любителей музыки 6 июня состоится концерт "Тайны старых мастеров" из цикла "Орган в "Царицыне". Он пройдет в атриуме Хлебного дома музея-заповедника "Царицыно". Солист Сочинской филармонии Владимир Королевский исполнит произведения Джироламо Фрескобальди, Луи Маршана, Дитриха Букстехуде, Георга Бема, Николауса Брунса и Иоганна Себастьяна Баха.

Другим музыкальным событием станет опера Рихарда Вагнера "Лоэнгрин", которую представят 6–7 июня в концертном зале "Зарядье". Постановка рассказывает историю героя, который покинул родину божественных предков и пожертвовал раем ради борьбы на земле. Главную роль исполнит Иван Гынгазов. Финальный состав солистов будет известен после творческого конкурса "ОпераКолл", в котором принимают участие молодые оперные певцы со всей России.

Между тем Пушкинский музей приглашает 6 июня бесплатно посетить экспозицию новых выставочных залов на Арбате и познакомиться с музейным проектом "Шедевры Всероссийского музея А. С. Пушкина".

Тему великого русского поэта продолжит музыкально-поэтическая постановка "Я стал доступен утешенью". Посвящение Александру Пушкину". Ее покажут 7 июня во дворце усадьбы Кусково. Московский синодальный хор под управлением заслуженного артиста РФ Алексея Пузакова представит историю ночи пушкинской бессонницы.

В этот же день горожане могут посетить спектакль "Свадьба" в театре "У Никитских ворот". Постановка создана по мотивам одноименного рассказа Михаила Зощенко.

Кроме того, до 10 июня доступна выставка "Историал. Коллекция" в парке "Зарядье". Музей пластических фигур представляет первый в стране масштабный проект в формате гиперреалистичного искусства. Гости увидят скульптурные портреты Ивана IV, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Юрия Гагарина, Валентины Терешковой и других выдающихся личностей отечественной истории и современности.

Билеты на перечисленные мероприятия можно купить без комиссии через сервис "Мосбилет".

Также 11 июня жители и гости столицы могут посетить вечер к 135-летию со дня рождения Михаила Булгакова. Мероприятие состоится по адресу улица Сретенка, дом 19. Гости поговорят о творчестве писателя и узнают о его жизни через призму историй и людей из его окружения.

Спектакль "Цветы для Элджернона" покажут в театре "Многоточие" в Москве

Читайте также


городдосуг

Главное

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

Что стоит за открытым письмом Зеленского в адрес Путина?

Эксперты называют письмо шагом отчаяния и попыткой выпросить мир

Читать
закрыть

Какие активности подготовил столичный бизнес летом 2026 года?

Можно изучить тонкости приготовления холодного кофе, побывать на экскурсии по кофейне

Для любителей спорта пройдут бесплатные открытые тренировки по классическому боксу

Читать
закрыть

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика