"Мосбилет" и "ШДИ" приглашают на вечер к 135-летию со дня рождения Булгакова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Театр "Школа драматического искусства" и сервис "Мосбилет" приглашают всех желающих на вечер к 135-летию со дня рождения писателя Михаила Булгакова. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие состоится 11 июня по адресу улица Сретенка, дом 19. Зрители смогут обсудить творчество писателя и узнать о его жизни через призму истории Булгакова и людей из его окружения.

Откроет вечер лекция научного консультанта музея-театра "Булгаковский дом", участника международных конференций и автора работ, посвященных биографии и творчеству писателя Ирины Горпенко-Мягковой. Она начнется в 16:30 в седьмой студии театра.

Интересно, что в молодости Горпенко-Мягкова общалась с первой женой писателя Татьяной Лаппой, поэтому она сможет рассказать о том, что наблюдала лично. Чтобы попасть на мероприятие, необходима регистрация через сервис "Мосбилет".

В 19:00 режиссер Глеб Черепанов представит постановку "Таська" о Татьяне Лаппе. Спектакль расскажет о судьбе женщины, которая поддерживала писателя в трудные годы и была с ним в начале творческого пути.

Эта драматическая постановка раскрывает биографию Булгакова на сцене, а также рассказывает об отношениях людей, ответственности и цене таланта.

В 21:00 у гостей вечера будет возможность обсудить постановку с режиссером, автором пьесы и артистами. В седьмой студии театра они смогут задать интересующие вопросы и поделится впечатлениями.

Ранее жителей и гостей столицы пригласили на спектакли по произведениям писателя Михаила Булгакова. Например, 5 июня в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина покажут постановку "Зойкина квартира". В центре сюжета – история молодой вдовы Зои Пельц, решившей уехать в Париж со своим возлюбленным.

Спектакль "Мастер и Маргарита. История любви" пройдет 6 июня в Московском академическом театре сатиры. Постановка является авторской и не передает сюжет произведения дословно.