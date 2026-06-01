Движение поездов восстановлено на участке Калужско-Рижской линии метро

Движение поездов восстановлено на южном участке Калужско-Рижской линии метро Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Интервалы движения поездов увеличивались из-за человека на путях. В настоящее время поезда курсируют по графику.

Ранее столичный Дептранс предупреждал, что в Москве 6–8 июня и 12–15 июня изменятся параметры движения поездов на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4).

Корректировки вводятся в связи с плановыми работами по капремонту путевой инфраструктуры на участке Железнодорожная – Реутово. Интервалы будут увеличены до 20 минут, а у некоторых поездов изменятся остановки.

В частности, на Калужском направлении и центральном участке часть поездов от Апрелевки проследует до станции Марьина Роща. При этом незначительная часть поездов будет отменена.

