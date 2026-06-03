Кремль позитивно оценил визит Шредера в Россию

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Кремль положительно оценивает визит бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Позитивно, мы всегда рады видеть гостей", – ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

О приезде Шредера в Москву стало известно 2 июня. Его заметили в отеле Kempinski. Немецкая пресса не исключила, что экс-канцлер прибыл в РФ для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Владимир Путин во время своего выступления на ПМЭФ затронет экономические и политические вопросы.

