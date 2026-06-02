NTV: экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер приехал в Москву

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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер находится в Москве. Об этом сообщил телеканал NTV.

Политика заметили в столичном отеле Kempinski. Не исключено, что экс-канцлер приехал для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Форум пройдет с 3 по 6 июня. Страной-гостем станет Саудовская Аравия. Владимир Путин на совещании в Кремле заявил, что деловая программа будет насыщенной и наполненной конкретными вопросами для российского бизнеса. Традиционно президент выступит с речью на пленарном заседании.

Программа форума выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Всего запланировано более 150 сессий по нескольким блокам.

При этом российский лидер ранее называл Шредера предпочтительной фигурой для ведения диалога между Россией и Евросоюзом. Однако глава евродипломатии Кая Каллас исключила эту кандидатуру, поскольку, по ее мнению, он является "известным лоббистом российских компаний".