Основной темой ПМЭФ-2026 станет "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Центральной темой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) станет "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". Об этом сообщили в Фонде "Росконгресс".

Мероприятие пройдет с 3 по 6 июня. Как рассказал ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков, деловая программа будет построена на четырех смысловых блоках, показывающих актуальную картину дня в экономике.

Он добавил, что участникам форума предстоит поиск решений, направленных на возвращение российской экономики на траекторию роста. Что касается международной повестки, в рамках мероприятия будут обсуждаться процессы трансформации мировой экономики и перехода к многополярности.

Ранее стало известно, что страной – гостем ПМЭФ-2026 будет Саудовская Аравия. Форум станет основной площадкой для диалога между государствами. На мероприятии с речью традиционно выступит Владимир Путин.

Также с 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ). За годы его проведения он стал главной площадкой для обсуждения развития Дальнего Востока и привлечения инвестиций.

Читайте также


Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

