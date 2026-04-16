Основной темой ПМЭФ-2026 станет "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему"

Центральной темой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) станет "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". Об этом сообщили в Фонде "Росконгресс".

Мероприятие пройдет с 3 по 6 июня. Как рассказал ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков, деловая программа будет построена на четырех смысловых блоках, показывающих актуальную картину дня в экономике.

Он добавил, что участникам форума предстоит поиск решений, направленных на возвращение российской экономики на траекторию роста. Что касается международной повестки, в рамках мероприятия будут обсуждаться процессы трансформации мировой экономики и перехода к многополярности.

Ранее стало известно, что страной – гостем ПМЭФ-2026 будет Саудовская Аравия. Форум станет основной площадкой для диалога между государствами. На мероприятии с речью традиционно выступит Владимир Путин.

Также с 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ). За годы его проведения он стал главной площадкой для обсуждения развития Дальнего Востока и привлечения инвестиций.

