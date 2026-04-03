Более 1 тыс человек приняли участие в форуме "Дни московской конкуренции"

Более 1 тысячи человек посетили 5-й форум "Дни московской конкуренции". В их числе оказались представители органов власти, государственных заказчиков и предпринимателей, сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

"Формат "Дней московской конкуренции" создает уникальную среду для открытого диалога города и бизнеса. Форум проводится в 5-й раз и традиционно выступает основной площадкой для эффективной коммуникации специалистов, работа которых связана с разными аспектами закупочной деятельности", – подчеркнула Багреева.

По ее словам, проработка успешных практик в рамках таких мероприятий помогает Москве сохранять лидерство среди регионов в прозрачности закупок и подтверждать статус крупнейшего заказчика в России.

Участники форума обсудили нормативное регулирование в московских закупках, особенности импортозамещения и использование национального режима, изменения в налоговом законодательстве, меры поддержки предпринимателей, развитие цифровых инструментов и внедрение искусственного интеллекта (ИИ).

Среди гостей мероприятия были эксперты департамента по конкурентной политике Москвы, Главного контрольного управления столицы, управления ФАС РФ, ГБУ "Аналитический центр", НИУ ВШЭ, ЭТП "Росэлторг", Российской ассоциации участников торгов и другие.

"Мы видим, как столичная система закупок становится более гибкой и доступной для бизнеса, а наша цифровая инфраструктура уверенно выдерживает темпы контрактации и стоящие перед ней вызовы", – указал руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

С 2005 года в Единой автоматизированной информационной системе торгов Москвы разместили почти 6 миллионов контрактов. При этом ежедневно она помогает заключать более 2 тысяч сделок. Кроме того, в столице развивается и портал поставщиков, где количество ежедневно заключаемых договоров превышает 1,5 тысячи.

Форум "Дни московской конкуренции" начал проводиться в 2019 году. В 2026-м мероприятия были организованы с 1 по 3 апреля. Завершит программу хакатон серии Tender Hack.

Ранее 9 российских компаний в 2026 году удостоились звания "Поставщик Правительства Москвы", подтверждающего их статус надежных партнеров столичных заказчиков. Победителей определили по итогам 2025 года в 9 номинациях, включая здравоохранение, образование, транспорт, строительство, ИТ и городское хозяйство.

