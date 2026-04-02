Девять российских компаний получили звание "Поставщик Правительства Москвы"

Девять российских компаний в 2026 году удостоены звания "Поставщик Правительства Москвы", подтверждающего их статус надежных партнеров столичных заказчиков. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Церемония награждения прошла на юбилейном, пятом форуме "Дни московской конкуренции". По словам Багреевой, лауреаты премии активно сотрудничают с городом, соблюдают сроки и качество поставок, а также участвуют в развитии городской инфраструктуры – от обеспечения школ и больниц до благоустройства.

Победителей определили по итогам 2025 года в девяти номинациях, включая здравоохранение, образование, транспорт, строительство, ИТ и городское хозяйство. При отборе учитывались объем и количество исполненных контрактов, а также отсутствие штрафов.

Как отметил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, для бизнеса, особенно малого и среднего, ключевой площадкой для участия в госзакупках остается портал поставщиков. Сейчас на нем зарегистрировано более 400 тысяч предпринимателей и свыше 60 тысяч заказчиков из 44 регионов, ежедневно заключается более 1,5 тысячи контрактов.

Форум "Дни московской конкуренции" проходит с 1 по 3 апреля. В его рамках также запланирован хакатон Tender Hack, посвященный развитию цифровых решений для портала, включая создание системы персонализированного поиска. Мероприятие приурочено ко Дню закупщика и тендерного специалиста, который отмечается в России 5 апреля.

