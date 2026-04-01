Форма поиска по сайту
Новости

01 апреля, 14:46

Стартовал прием заявок на конкурс "Московские мастера" для сотрудников НКО

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

До 19 апреля принимаются заявки на конкурс "Московские мастера" для сотрудников столичных некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Как рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, важно не только определить лучших сотрудников, но и показать, что работа в НКО помогает развивать город. Благодаря участию в конкурсе можно рассказать о себе.

Участвовать могут сотрудники социально ориентированных НКО старше 18 лет, которые имеют регистрацию и работают в столице. При этом опыт работы должен быть от года и выше. Конкурс открыт для тех, кто взаимодействует с командой, ведет процессы, сотрудничает с благополучателями, но не руководит организацией.

Для участия желающие должны записать видеоролик на 1,5 минуты и рассказать о себе и своей работе. Важно отметить профессиональные достижения и персональные качества. Одна организация может выдвинуть неограниченное количество сотрудников, но каждый человек должен подать одну заявку.

Всех участников ждут четыре этапа, за которые они получат баллы. Сначала рассматриваются видеовизитка и документы. Оценят заявки с 20 апреля по 17 мая лидеры некоммерческого сектора.

Далее участникам предоставят кейсы, которые необходимо проанализировать и принять по ним решения. В полуфинале они будут проявлять навыки ведения переговоров и выстраивать взаимодействие в команде. Финал – это выступление перед аудиторией с рассказом о своем опыте работы и заслугах.

Победителей определят 30 июня. Сотрудник, занявший первое место, получит 150 тысяч рублей, второе – 100 тысяч, третье – 65 тысяч.

Также в столице начался прием заявок на конкурс "Лучший реализованный проект в области строительства". Как рассказал Сергей Собянин, два главных проекта года определят столичная конкурсная комиссия и москвичи в "Активном гражданине". Также будут выбраны победители в 13 отдельных номинациях.

