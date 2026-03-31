31 марта, 09:25

Собянин: начался прием заявок на конкурс лучших строительных проектов Москвы

В Москве стартовал прием заявок на конкурс "Лучший реализованный проект в области строительства", сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, два главных проекта года определят столичная конкурсная комиссия и москвичи в "Активном гражданине". Также будут выбраны победители в 13 отдельных номинациях.

Ключевые условия участия в конкурсе: разрешение на ввод объекта было выдано в 2025 году; авторы проектов работают в строительных компаниях. Заявки принимаются до 31 мая, церемония награждения пройдет накануне Дня строителя, рассказал градоначальник.

Он напомнил, что конкурс проводится с 2000 года. Его целью является поощрение проектов, которые создают удобные общественные пространства, транспортную и социальную инфраструктуру, а также стимулирование применения инновационных технологий и современных архитектурных решений.

Победителями прошлого года стали:

  • 7 станций первого этапа Троицкой линии и станция "Потапово" красной ветки;
  • спортивный многофункциональный комплекс на территории Мнёвниковской поймы;
  • новый корпус Государственной Третьяковской галереи на Кадашевской набережной.

Тем временем в столице до 12 апреля продолжается прием заявок на конкурс "Московские мастера". К участию приглашаются специалисты культурно-просветительской сферы Москвы. Им предстоит решить практические задачи, презентовать свои проекты и творческие номера.

Дискуссия о мегаполисе будущего состоялась в павильоне "Экономика Москвы"

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

