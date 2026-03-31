31 марта, 09:25Мэр Москвы
Собянин: начался прием заявок на конкурс лучших строительных проектов Москвы
В Москве стартовал прием заявок на конкурс "Лучший реализованный проект в области строительства", сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По словам мэра, два главных проекта года определят столичная конкурсная комиссия и москвичи в "Активном гражданине". Также будут выбраны победители в 13 отдельных номинациях.
Ключевые условия участия в конкурсе: разрешение на ввод объекта было выдано в 2025 году; авторы проектов работают в строительных компаниях. Заявки принимаются до 31 мая, церемония награждения пройдет накануне Дня строителя, рассказал градоначальник.
Он напомнил, что конкурс проводится с 2000 года. Его целью является поощрение проектов, которые создают удобные общественные пространства, транспортную и социальную инфраструктуру, а также стимулирование применения инновационных технологий и современных архитектурных решений.
Победителями прошлого года стали:
- 7 станций первого этапа Троицкой линии и станция "Потапово" красной ветки;
- спортивный многофункциональный комплекс на территории Мнёвниковской поймы;
- новый корпус Государственной Третьяковской галереи на Кадашевской набережной.
Тем временем в столице до 12 апреля продолжается прием заявок на конкурс "Московские мастера". К участию приглашаются специалисты культурно-просветительской сферы Москвы. Им предстоит решить практические задачи, презентовать свои проекты и творческие номера.
